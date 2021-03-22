Путин сообщил, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин сообщил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова, в скором времени будет введена в гражданский оборот.

«Первые ее партии уже произведены», — цитирует Путина RT.

На прошлой неделе сообщалось, что вакцина «КовиВак» поступит в гражданский оборот до конца марта. Возможно, что это произойдет на этой неделе.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Тогда обещали запустить первые 120 тысяч доз в гражданский оборот до конца марта 2021 года.

На сегодняшний день россияне могут сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Во второй половине этого месяца в России планируют начать массовую вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».



Татьяна Демина