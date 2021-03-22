Татарстан опустился на пять позиций в экологическом рейтинге регионов по итогам зимы 2020—2021 года

Татарстан занял 43-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов», опустившись на пять позиций по сравнению с рейтингом по итогам осени 2020 года. Об этом сообщает общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».



Сводный экологический индекс Татарстана по-прежнему 60/40.

Как и по итогам осени, лидером в рейтинге стала Тамбовская область, а Белгородская область и Республика Алтай поменялись местами — в зимнем рейтинге они занимают второе и третье места соответственно. В топ-5 также вошли Курская область и Алтайский край. Аутсайдерами стали Забайкальский край, Челябинская область, Красноярский край, а еще Омская и Иркутская области. Они занимают 81—85 места.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан занял 38-е место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2020 года.

Маргарита Головатенко