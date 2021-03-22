Путин намерен вакцинироваться от коронавируса завтра
Президент России Владимир Путин сообщил о намерении привиться от коронавируса завтра. Президент сказал об этом во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.
«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сообщил президент во время прямой трансляции.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. По его словам, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.
Ранее Песков сообщал, что российские ученые продолжат работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса. Тогда пресс-секретарь отмечал, что «президент Владимир Путин с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики».
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