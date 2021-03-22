Путин намерен вакцинироваться от коронавируса завтра

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении привиться от коронавируса завтра. Президент сказал об этом во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин от COVID-19.

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сообщил президент во время прямой трансляции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент сделает прививку одной из трех российских вакцин. По его словам, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием.

Фото: kremlin.ru

Ранее Песков сообщал, что российские ученые продолжат работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса. Тогда пресс-секретарь отмечал, что «президент Владимир Путин с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики».

Маргарита Головатенко