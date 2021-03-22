За 4 дня россияне потратили более 1 млрд руб. на туры с кешбэком

Фото: Максим Платонов (архив)

За 4 дня россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз», — заявила Догузова.

Спрос превышает прошлогодние показатели в 2,5—3 раза. Самыми популярными направлениями стали: Крым, Краснодарский край и Московская область. Кроме того, руководитель Ростуризма отметила, что людям интересны Татарстан, Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская и Тюменская области.

Напомним, очередной этап туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Условия программы очень простые. Необходимо оплатить поездку в любой регион России картой «Мир». Туристу вернется 20% от стоимости проживания или тура. Максимум можно получить 20 тыс. рублей. В программе примут участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров.

