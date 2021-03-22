В России более 50 человек заразились «британским» штаммом COVID-19

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 50 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса. Также выявлено три случая «южноафриканского» штамма и более 20 уникальных вариантов вируса.

«Британский» штамм коронавируса нейтрализуется сыворотками переболевших и вакцинированных российскими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Он добавил, что «Вектор» занимается исследованием выявленных разновидностей коронавируса. В частности, ученые исследуют их устойчивость на различных поверхностях и способность к передаче между живыми организмами, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «британский» штамм коронавируса россияне завезли из Эмиратов и стран Европы. «Южноафриканский» штамм они «подхватили» в Южно-Африканской Республике и Занзибаре.



О том, что в России зафиксировали два случая «южноафриканского штамма» и 28 — «британского», стало известно 16 марта.



Татьяна Демина