Вслед за прокуратурой проверкой драки слонов в казанском цирке занялся Следком

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Следственный комитет Татарстана проводит доследственную проверку по факту «выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии». Об этом сообщили в ведомстве.

По данным СК, вчера в цирке во время представления «Шоу слонов и магия цирка» «двое слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал». Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже и никто из зрителей не пострадал.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых работников, допустившим проявление животными агрессии в момент представления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СК.

Также сегодня свою проверку инцидента организовала прокуратура РТ.