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Прокуратура проведет проверку после драки слонов в казанском цирке

10:28, 22.03.2021
Прокуратура проведет проверку после драки слонов в казанском цирке
Фото: скриншот

Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проведет проверку после драки слонов в казанском цирке. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Предметом проверки станет соблюдение требований ветеринарного законодательства, в том числе порядок и условия содержания животных. Надзорное ведомство также проверит, как обеспечивается безопасность зрителей во время подобных представлений.

Накануне на арене казанского цирка слон напал на своего «напарника» прямо во время выступления: сначала повалил на пол, а потом попытался продолжить драку. Инцидент произошел в непосредственной близости к зрительским местам — посетители цирка успели убежать с первых рядов, когда слон упал чуть ли не на них. В результате никто не пострадал. Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин объяснил, что примерно 5 лет назад у этих слонов уже возникал конфликт.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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