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Префектом Старо-Татарской слободы назначен Евгений Варакин

10:07, 09.03.2021 1
Префектом Старо-Татарской слободы назначен Евгений Варакин
Фото: metshin.ru

Евгения Варакина с сегодняшнего дня назначили префектом Старо-Татарской слободы, об этом сообщил сегодня на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.

С 10 октября 2016 года Варакин был руководителем аппарата исполнительного комитета Казани.

Напомним, с 25 ноября 2019 года префектуру «Старый город» возглавлял Роберт Гарипов, который в марте стал руководителем Дирекции парков и скверов Казани.

Фото: kzn.ru

В феврале на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Казани представили мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:28
    Евгений Варакин - кряшен ? Похож на татарина.
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