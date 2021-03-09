Префектом Старо-Татарской слободы назначен Евгений Варакин

Евгения Варакина с сегодняшнего дня назначили префектом Старо-Татарской слободы, об этом сообщил сегодня на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.



С 10 октября 2016 года Варакин был руководителем аппарата исполнительного комитета Казани.

Напомним, с 25 ноября 2019 года префектуру «Старый город» возглавлял Роберт Гарипов, который в марте стал руководителем Дирекции парков и скверов Казани.



Фото: kzn.ru

В феврале на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Казани представили мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы.

