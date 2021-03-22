Умерла дочь основателя казанского хосписа Владимира Вавилова

Фото: соцсети

Стало известно о смерти дочери основателя казанского хосписа и благотворительного фонда Владимира Вавилова. Сообщение о смерти Натальи Вавиловой появилось на странице фонда в соцсети.

«Мы не знаем, какие слова утешения найти для Владимира Владимировича Вавилова. Просим лишь набраться сил и мужества, чтобы пережить эту ужасную потерю. Ужасную для всех нас», — сообщают авторы поста.

Наталья Вавилова работала помощником своего отца, председателя фонда Владимира Вавилова. Она помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого «Дома без боли» и помогала в строительстве второго.

Причины смерти женщины не сообщаются.

Ольга Плешкова