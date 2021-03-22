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Путин поговорил с главой Евросовета по телефону

17:00, 22.03.2021
Путин поговорил с главой Евросовета по телефону
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поговорил с главой Евросовета Шарлем Мишелем по телефону. В разговоре затронули вопросы, которые касаются перспектив диалога между Москвой и Брюсселем и нынешнего положения дел.

Путин оценил состояние связей России и ЕС как неудовлетворительное. По его словам, такие отношения сложились из-за «конфронтационной линии партнеров»:

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального, деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — сказано в сообщении Кремля.

Переговоры состоялись перед обсуждением на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС 25—26 марта. В разговоре также были затронуты темы борьбы с пандемией и возможности использования российской вакцины «Спутник V», а еще политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.

Фото: kremlin.ru

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 и 12 марта.

Также Путин предлагал американскому коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Тогда в Белом доме ответили, что они не состоятся по причине занятости американского лидера.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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