«Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области в партии из-за уголовного дела

«Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в партии. Решение было принято президиумом политсовета на заседании 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.



«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — сказано в сообщении.

Напомним, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали до 20 мая по делу о взятке, которая превышает 31 млн рублей. При обыске в доме задержанного губернатора следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

Ранее политолог Илья Гращенков выразил в разговоре с «Реальным временем» мнение о том, что это задержание — акт борьбы с коррупцией, показательный в предвыборный год. Политик и журналист Максим Шевченко высказывается более жестко — он сомневается в том, что события, легшие в основу уголовного дела, «раскопали» совсем недавно. Он думает, что силовики занимались Белозерцевым давно.

Маргарита Головатенко