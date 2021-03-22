Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали до 20 мая по делу о взятке, которая превышает 31 млн рублей.
Напомним, при обыске в доме задержанного губернатора следователи нашли почти полмиллиарда рублей.
Ранее политолог Илья Гращенков высказал в разговоре с «Реальным временем» мнение о том, что это задержание — акт борьбы с коррупцией, показательный в предвыборный год. Политик и журналист Максим Шевченко высказывается более жестко — он сомневается в том, что события, легшие в основу уголовного дела, «раскопали» совсем недавно. Он думает, что силовики занимались Белозерцевым давно.
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