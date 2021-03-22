Ирек Ризванов о школьных обедах: «Остывшая еда — это вопрос организации питания»

В мэрии Казани подвели итоги эксперимента по родительскому контролю за школьным питанием, в котором приняли участие почти 7 тыс. мам, пап, бабушек и дедушек. За три месяца количество жалоб на невкусную или остывшую еду сократилось более чем на треть. Получив срез данных, глава Управления образования казанского исполкома Ирек Ризванов заявил, что проблемы часто возникают не из-за самой еды, а из-за неправильной организации работы пищеблоков.

Как родители онлайн-отзывы оставляли

С 11 января в Казани заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого можно было отслеживать качество школьного питания. За время эксперимента лично оценили приготовленные блюда почти 7 тыс. родителей. При этом они должны были заполнить электронные чек-листы, оценивающие не только еду, но и организацию процесса. Эти данные в онлайн-режиме передавались в Управление образования и Департамент продовольствия и социального питания Казани.

В мэрии отметили, что по итогам трех месяцев на 35% сократилось количество жалоб на школьное питание. Начальник Управления образования Ирек Ризванов заявил, что часто нарекания родителей поступают даже не по поводу вкусовых качеств блюд, а по организации процесса.

Ризванов отметил, что по итогам эксперимента многие родители, которые ранее жаловались на еду, полагаясь только на слова детей, увидели, что чаще всего это вопрос лишь субъективных вкусов. Фото kzn.ru

— Например, остывшая еда — это вопрос не качества продуктов, а именно организации питания. Благодаря родительскому контролю работу пищеблоков где-то действительно удалось улучшить. К примеру, в гимназии №126 иначе расставили мебель, расширив проходы, чтобы увеличить проходимость и ускорить все процессы. Кроме того, пересмотрели линию раздачи: если раньше горячие блюда размещались в начале, то теперь замыкают раздачу у кассы. В ряде школ, например в лицее №23, отладили систему свободного выбора блюд с зеркальной подачей — дети подходят с двух сторон, что ускоряет очередь. Также ввели дополнительный комплекс для старшеклассников стоимостью 45 рублей, куда входят суп, который варят непосредственно в школе, и выпечка. Другой интересный пример в школе №87. Родители, которые ранее отказывались от питания своих детей в школе, посетили столовую в рамках родительского контроля и, убедившись в качестве питания, пересмотрели свое мнение, — привел он примеры изменений в системе питания.

Ризванов отметил, что по итогам эксперимента многие родители, которые ранее жаловались на еду, полагаясь только на слова детей, увидели, что чаще всего это вопрос лишь субъективных вкусов.

Получив такой срез данных, в управлении считают, что разговоры о плохом школьном питании преувеличены. Конечно, есть еще столовые, где плохо кормят, но это, по мнению Ризванова, «локальные и решаемые вопросы».

Всего Управление образования получило 80% от ожидаемого количества онлайн-отзывов родителей. Нехватку оставшихся 20% признали организационными недочетами.

— По некоторым школам, активно заполнявшим журналы в январе, впоследствии данные вносились не каждый день, хотя родители в школе были. Но они, например, использовали бумажные журналы родительского контроля. Имеет место человеческий фактор: где-то мама спешила на работу и не успела заполнить чек-лист, где-то, может быть, сотрудник школы не успел объяснить, как это сделать. До всех руководителей доведена информация о приоритетности электронного журнала и необходимости его ежедневного заполнения.

Эксперимент, по словам чиновника, будет продолжен и задача — довести заполняемость электронных чек-листов до 100%.

Дети не хотят есть рыбу и овощи

Гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина напомнила, что журналы родительского контроля школьного питания ввели еще в апреле 2019 года, но они были в бумажном виде, а пожелания носили рекомендательный характер. Переход на электронную форму позволил оперативно реагировать на поступающие обращения в режиме онлайн. Она подвела итоги эксперимента.

— По результатам третьей четверти в электронном формате журнала сделано 6912 записей, из них 97,5% имеют положительный отзыв. Так, в январе на момент посещения родителями в семи школах отсутствовало меню на информационном стенде, в феврале — в пяти, в марте меню было вывешено во всех школах. Представленные блюда меню не соответствовали заявленным: январь — восемь, февраль — две школы, март — одна школа. Родители также оценивали чистоту обеденного зала. Замечания в январе были по шести школам, в феврале — по трем и в двух школах в марте. По температурному режиму замечания от родителей мы получили из 14 школ, в феврале и марте — уже из трех. Слаженная работа администрации школ и сотрудников школьных пищеблоков, плавающий график перемен, а главное — его соблюдение, а также закупленные ранее для 70 школ сервировочные тележки помогли снизить данный показатель.

Мухамедшина отметила, что последняя претензия — это дело вкуса, и обратила внимание, что с этого года вступили в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. Фото kzn.ru

Но, главное, конечно, качество блюд. В ходе проекта 134 родителя высказали свои предложения и замечания. Справедливости ради нужно сказать, что если в январе было 69 жалоб, то в марте — уже только 11. Среди основных претензий — недоваренные или переваренные макароны, невкусная кабачковая икра, крупно нашинкованный лук, жесткие фрикадельки, разбавленный компот. Но большинство замечаний касалось избытка или недостатка соли и сахара.

Мухамедшина отметила, что последняя претензия — это дело вкуса, и обратила внимание, что с этого года вступили в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания. В частности, в них пересмотрен подход к количеству сахара в детском рационе: у младшеклассников норма сократилась с 40 до 30 граммов в день, у детей от 11 лет и старше — с 45 до 35.

По жалобам родителей департамент организовал 32 внеплановые проверки столовых, где вместе с поварами была отработана технология приготовления блюд. Также в рамках проекта родители провели опрос школьников на предмет их вкусовых предпочтений. Лидерами рейтинга оказались картофельное пюре, макароны, пельмени, гречневая каша, блины, курица. Среди нелюбимых продуктов — ожидаемо рыба и рыбные котлеты и овощи. Мухамедшина похвасталась, что наиболее частый ответ детей был: «Все вкусно, все нравится». Таких отзывов — более 1 тысячи.

Одна из просьб родителей — разнообразить ассортимент фруктов и холодных закусок. Глава департамента подчеркнула, что эти пожелания не всегда можно учесть в меню в связи с сезонными ограничениями и нормами СанПиН. Она обратила внимание, что родительский контроль не единственный канал обратной связи. Так, в аккаунте департамента в «Инстаграме» проходит ежедневный опрос по соответствию меню бесплатного горячего питания для начальной школы. С сентября по март количество совпадений заявленного поданному выросло с 96% до 99%.

Одна из просьб родителей — разнообразить ассортимент фруктов и холодных закусок. Фото kzn.ru

Мухамедшина подчеркнула, что департамент планирует продолжить практику опросов в соцсетях, а также попросила, чтобы проект «Родительский контроль питания» стал бессрочным.

Мэр Казани выразил надежду, что за оставшуюся четверть качество работы школьных столовых только улучшится.

«Школьное питание приучает к правильным пищевым привычкам»

Алия А., участвовавшая в родительском рейде в столовую школы №18, поделилась своими впечатлениями с «Реальным временем».

— Все очень вкусно, проварено, мягкое, скажем так, по-домашнему. Питание сбалансировано: белки, углеводы; компот, были еще мандарины, выпечка. Яблоки всегда в свободном доступе: можно либо поменять, либо докупить. Чай, например, на выбор — лимон/без лимона, всегда с сухофруктами. Если вдруг что-то остыло, старшеклассники всегда могут подогреть (микроволновка в свободном доступе) либо попросить, чтобы подогрели.

Коллектив доброжелательный, работает с 5 утра, стараются. Выпечку делают в том числе и сами, но когда много вкусной выпечки, то дети не едят основное. Поэтому стараются не злоупотреблять, иначе будет «компот + пирожок». Еще заметили, что дети не любят овощное рагу, хотя оно полезно и есть в меню департамента питания, поэтому перестроились и заменили его картофельным пюре.

