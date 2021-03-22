В исполкоме Набережных Челнов опасаются подтопления в городе

В исполкоме Набережных Челнов предрекли подтопления. Сегодня уровень воды на верхнем бьефе Нижнекамского водохранилища составил 63 метра, на нижнем — 50 метров. Ожидается, что на нижнем бьефе уровень воды поднимется до 60 метров, то есть на 10 метров.

«Мы сегодня с 7 часов утра обсуждали с представителями силовых структур, в том числе с МЧС, этот вопрос. На этой неделе проведите объектовые тренировки. Опасные места есть под мостами, в частном секторе, ДНТ «Бережок», «Энергетик» — в этом году здесь точно надо ждать неприятностей, — сказал мэр города Наиль Магдеев.

Он призвал вывозить как можно больше снега из мест его скопления. Необходимо минимизировать последствия паводка.

«Дополнительно транспорт нанимайте, погрузку организуйте. Нужно заранее подготовиться. Поэтому давайте на каждом объекте, без дураков, извините за выражение, по-взрослому проведите объектовые тренировки. У нас на бумаге все хорошо. Как доходит до дела — то экскаватора нет, то спецтехники. Если участок затопит — это еще полдела, а у людей же есть имущество», — цитируют мэра «Челнинские известия».

Напомним, Татарстан вошел в список регионов, которым в половодье может угрожать подтопление.