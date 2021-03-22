Гособвинитель просит посадить на 12 лет со штрафом 15 млн рублей экс-начальника БОП МВД РТ

Сегодня в Кировском райсуде Казани стартовали прения по делу экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата-ресторатора Динара. Для подполковника в отставке гособвинитель Рустем Гатауллин запросил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей (30-кратный размер взятки), для его брата — 8,5 года колонии общего режима, передает с заседания журналист «Реального времени».



«К доводам подсудимых о невиновности и фальсификации дела прошу отнестись критически», — отметил прокурор, настаивая, что это лишь версия стороны защиты.

Адвокат Гузель Тухватуллина, представитель потерпевшего офицера МЧС Шамсутдинова, заявила, что вина подсудимых полностью доказана, и просила удовлетворить гражданский иск своего клиента на 8 млн рублей. Она также отметила, что факты монтажа аудио и видеозаписей, о которых заявляли фигуранты, исключены — есть соответствующие заключения экспертов.

Напомним, братьев обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей под видом взятки за освобождение одного из лидеров ОПС «Тукаевские», а старшего из них еще и во взятке 500 тысяч рублей деньгами и стройматериалами. Вину оба не признают.

Адвокат экс-начальника отдела БОП Марат Заляев заявил о порочности доказательств по делу, полагая, что на их основе судом не может быть вынесен приговор. По его мнению, нарушения допущены на стадии оперативных мероприятий ФСБ и регистрации их результатов, на стадии предварительного расследования и даже прокурорского надзора.