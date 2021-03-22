Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал Булат Алеев

Фото: Илья Репин

Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал замглавы администрации Советского района Булат Алеев. Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.



Фото: мэрия Казани

Он сменил на своем посту Евгения Варакина, который в начале марта стал префектом Старо-Татарской слободы. Он занимал должность руководителя аппарата исполкома с 2016 года.

Напомним, с 25 ноября 2019 года префектуру «Старый город» возглавлял Роберт Гарипов, который в марте стал руководителем Дирекции парков и скверов Казани.