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Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал Булат Алеев

10:07, 22.03.2021 1
Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал Булат Алеев
Фото: Илья Репин

Новым руководителем аппарата исполкома Казани стал замглавы администрации Советского района Булат Алеев. Об этом объявили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Фото: мэрия Казани

Он сменил на своем посту Евгения Варакина, который в начале марта стал префектом Старо-Татарской слободы. Он занимал должность руководителя аппарата исполкома с 2016 года.

Напомним, с 25 ноября 2019 года префектуру «Старый город» возглавлял Роберт Гарипов, который в марте стал руководителем Дирекции парков и скверов Казани.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:27
    В России должны быть Русские руководители и никак иначе!
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