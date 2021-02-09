Итоги дня: Татарстан против цирков с животными, Кремль опроверг планы новых выплат, гало в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 9 февраля:
- В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 2 755 человек. Всего вакцину от COVID-19 получили 24 тыс. татарстанцев. Из них 5,4 тыс. человек — сделали прививку второй дозой препарата.
- Выборы президента Татарстана, которые проходили осенью 2020 года, обошлись республиканскому бюджету в 300,4 млн рублей. Всего на выборы было выделено 322,8 млн рублей, отчитался глава региональной ЦИК Андрей Кондратьев перед Комитетом Госсовета по бюджету, налогам и финансам. Самую весомую часть выделенных средств, 75%, потратили на оплату работы членов избиркомов, еще 7% — на оборудование и содержание помещений участковых комиссий. 3% ушли на информирование избирателей.
- В 2020 году смертность в Татарстане выросла на 27,1%. Это самый высокий рост смертности в Приволжском федеральном округе. Такие данные приводит Росстат. В прошлом году в республике умерли 54,3 тыс. человек. Это на 11,6 тыс. больше, чем по итогам 2019 года.
- Татарстанские парламентарии поддержали своих башкирских коллег, которые выступили с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях. Члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике единогласно проголосовали за внесение изменений в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив его запретом на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.
- Набережночелнинский городской суд отказался удовлетворять иск конноспортивной школы «Тулпар» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Учреждению не удалось взыскать с блогера Максима Заболотного компенсацию за видео с останками животных, которое тот снял в школе и опубликовал в Сети.
- Сегодня Следком по РТ объявил о завершении расследования скандальной истории с поставками в учебные заведения Казани металлодетекторов и холодильников. В аферах на 27 млн рублей обвиняют только бизнесменов Анвара Мурсюкаева и Фаниса Юсупова. Экс-главу управления образования Казани Ильнара Хидиятова освободили от наказания за преступную халатность за сроком давности. Ранее его обвиняли в получении взяток на сумму 3,5 млн рублей, но позже посчитали это обвинение недоказанным. Также силовики прекратили преследование и финансиста управления образования Лилии Гузаировой за деятельным раскаянием.
- Главное Управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ объявило тендер на строительство первой очереди Вознесенского тракта в Казани. Участок дороги пройдет от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. На эти цели из бюджета Татарстана выделят почти 1,4 млрд рублей. Старт работ — в апреле 2021 года, завершение — до октября 2023-го.
- Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны сообщило, что российские власти рассматривают возможность выделения полутриллиона рублей на социальные расходы для решения проблемы недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. «Заготовленных пакетов на 500 миллиардов нет», — уточнил представитель Кремля. «Реальное время» наглядно оценило масштаб этих денег для российских семей и национальной экономики.
- В Татарстане в год пандемии коронавируса число работающих граждан сократилось на 11 тысяч человек. Данные были опубликованы в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Количество трудящихся татарстанцев уменьшилось с 1 млн 971 тысячи в четвертом квартале 2019 года до 1 млн 960 тысяч в четвертом квартале 2020 года.
- Медицинский промышленный парк компании «Фарммедполис» Татарстана планирует привлечь в 2021 году инвестиции в 1 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор компании «Фарммедполис» Татарстана Альберт Гайфуллин. К 2025 году общий объем инвестиций профильных резидентов ожидается не менее 8 млрд рублей.
- В Набережных Челнах сегодня днем маршрутка загорелась на ходу. Автомобиль сгорел полностью. В салоне находились 11 человек — водитель и десять пассажиров, в том числе двое детей. Пострадавших нет, все вышли самостоятельно. Прокуратура РТ назвала предварительную причину возгорания: пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем. По данным надзорного ведомства, баллончик с газом для зажигалок вспыхнул в руках двух подростков 13 и 14 лет. В ГУ МЧС по РТ добавили, что подростки намеренно подожгли сиденье в микроавтобусе, после чего вышли.
- Следком по Татарстану проверяет информацию о том, что в батутном центре трое детей получили серьезные травмы. Ранее такое поручение было дано прокурору Казани. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей. По данным СМИ, после посещения батутного комплекса в Казани трое детей получили компрессионный перелом позвоночника. 11 детей провели в центре около шести часов, изначально никто не жаловался на недомогания. Однако утром некоторым стало хуже, в результате их госпитализировали. Еще один ребенок получил ушибы и растяжения.
- Сегодня казанцы поделились в социальных сетях фотографиями редкого природного явления — гало. Как правило, оно возникает из-за ледяных кристаллов в воздухе на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Ледяные кристаллы отражают и преломляют свет от солнца, что похоже на радугу.
- Исследование, проведенное сервисом hh.ru показало, что у 50% татарстанцев самая большая статья расходов — еда. Далее идут коммунальные услуги (36%), аренда жилья/ипотека (32%), выплата остальных кредитов (24%). При нехватке средств большинство респондентов (40%) занимают у родственников, друзей, коллег. 31% респондентов прибегают к использованию кредитных карт — чаще других так отвечали бухгалтеры, медицинские работники и специалисты сферы продаж. Еще 20% — берут кредиты в банке наличными.
- На КАМАЗе появилась новая должность директора по экономике. Им стал Борис Модестов. С 2016 года он занимал должность заместителя руководителя проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» — директора по координации и контроллингу. В феврале 2018 года Модестов был назначен директором департамента экономики ПАО «КАМАЗ».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления бюджетных средств, которые направляются территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. Нововведения затронут резервные средства, предусмотренные на выплаты зарплат новым сотрудникам. Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС, увеличится с 15 до 20%.
- На сегодняшний день в Татарстане находится 81 122 дозы вакцин от коронавируса. Это количество небольшое, но задачи организовать принудительную вакцинацию от COVID-19 нет, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время круглого стола в Общественной палате РТ. Она попросила направлять в оперштаб информацию о фактах принудительной вакцинации от коронавируса. На круглый стол в ОП РТ явились представители независимой ассоциации врачей, скептически относящиеся к вакцинации против COVID-19. Замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заметила, что вакцина — альтернатива самоизоляции. Она позволяет вернуться к нормальной жизни и работе. А главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова» Марат Гатауллин захотел показать активистам всех больных, которые находятся в «красной зоне».
- Комитет охраны объектов культурного наследия Татарстана выдал разрешение на проведение работ по сохранению дома казанского помещика Аристова, который располагается по адресу: улица Большая Красная, дом 60/35. Трехэтажный жилой дом построили в конце XIX века. После революции 1917 года здание реквизировали. Сейчас в здании находится детский сад №15 комбинированного вида. Работы будет выполнять ООО «Ремонтстройсервис».
- Сегодня казанцы в социальных сетях и «Народном контроле» пожаловались на неработающие светофоры на крупных перекрестках и транспортных артериях города. Подобные сбои в работе светофоров наблюдались и в других городах Поволжья. Поломки были связаны с резкими перепадами температур.
- Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Она была подана 29 января 2021 года. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
- Передача от животного к человеку через промежуточное звено — наиболее вероятная гипотеза происхождения коронавируса. Об этом на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава группы Питер Бен Эмбарек. Гипотеза о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента маловероятна. На это указывают результаты исследований специалистов ВОЗ.
- В этом году в казанском ЖК «Салават купере» стартует строительство первого в микрорайоне общественного пространства. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой, в непосредственной близости к школе и детским садам. Общественное пространство условно поделили на три части: «озеро» — зона тихого отдыха, «площадь» — парадная зона и «игра и спорт» — зона активного отдыха.
- Глава Тукаевского района Фаил Камаев обратился к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой помочь с финансированием строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи. На итоговом заседании райсовета чиновник сообщил, что проект оценивается в 311 млн рублей. Ранее на проблему обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководства республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования дела.
- За последние сутки в Татарстане официально подтвердились еще две смерти от коронавируса. На 9 февраля в республике зарегистрированы уже 293 жертвы пандемии COVID-19.
Татьяна Леухина
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