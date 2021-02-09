Исследование: к началу 2021 года работающих татарстанцев стало меньше

В Татарстане в год пандемии коронавируса число работающих граждан сократилось на 11 тысяч человек. Данные были опубликованы в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Количество трудящихся татарстанцев уменьшилось с 1 млн 971 тысяч в четвертом квартале 2019 года до 1 млн 960 тысяч в четвертом квартале 2020 года. Таким образом, число работников в Татарстане сократилось на -0,6%. Для сравнения, в Мордовии за тот же период численность работающих упала на 13,4%, в Марий Эл — на 9,3%, в Карачаево-Черкесии — на 8,22%.

«Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек, что является абсолютным минимумом с 2011 года», — подытожили эксперты. Негативная динамика наблюдается в 67 из 85 регионов России. Причиной подобного явления стали карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, что способствовало закрытию предприятий и увольнению сотрудников.

Фото: FinExpertiza

Напомним, по данным Минтруда РТ на 27 января 2021 года, уровень безработицы в Татарстане составил 1,72%, насчитывалось более 34 916 тысяч нетрудоустроенных татарстанцев.