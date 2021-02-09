За аферы с поставкой металлодетекторов в школы Казани чиновников судить не будут

Фото: "Реальное время" (Мурсюкаев слева)

Сегодня Следком по РТ объявил о завершении расследования скандальной истории с поставками в учебные заведения Казани металлодетекторов и холодильников. В аферах на 27 млн рублей обвиняют только бизнесменов Анвара Мурсюкаева и Фаниса Юсупова.



Экс-глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов освобожден от наказания за преступную халатность за сроком давности. Ранее его обвиняли в получении взяток на сумму 3,5 млн рублей, но позже посчитали это обвинение недоказанным. Ранее силовики прекратили преследование и финансиста управления образования Лилии Гузаировой за деятельным раскаянием.

По версии следствия, в 2016 году руководство управления образования решило провести закупки арочных и ручных металлодетекторов путем заключения прямых договоров поставки со школами и детсадами. В качестве поставщика была привлечена фирма «Новотех», интересы которой представляли обвиняемые. В их коммерческом предложении были определены марки и модели оборудования, на основании которого 120 образовательным учреждениям были выделены 8,2 млн рублей для расчетов с поставщиками.

Однако в договорах поставки марки и модели техники уже не фигурировали. Поскольку бизнесмены изначально планировали поставку более дешевых и не соответствующих техзаданию моделей, полагают силовики. Директора учебных заведений подписали документы «централизованной закупки» без проверки, что обернулось хищением бюджетных средств.

В деле фигурируют еще несколько схожих поставок металлодетекторов и холодильников. Общий ущерб бюджета оценен в 27 млн рублей. Дело направлено в Вахитовский райсуд Казани.

Прокуратура РТ утвердила обвинение по этому делу не с первого раза.

Как утверждают источники «Реального времени», после возвращения дела на допрасследование постановление о прекращении уголовного преследования Гузаировой по посредничеству во взяточничестве было отменено. В ее действиях следователи усмотрели состав мошенничества — поскольку она признавалась в незаконном получении средств от поставщиков. Однако сами обвиняемые предприниматели факт ущерба не признали, потому в возбуждении дела о мошенничестве Гузаировой было отказано.