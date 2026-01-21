Главный тренер УНИКСа про матч с «Самарой»: «Я недоволен сегодняшней игрой»

Несмотря на победу, тренер считает, что команда сбавила обороты, а особое беспокойство вызывает отсутствие ряда травмированных игроков

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович дал оценку матчу против команды «Самара» и поздравил соперника с достойной игрой, несмотря на поражение.

Перасович признал, что его команда провела крайне неудачный матч. Проблемы начались уже с первых минут игры, и в целом выступление команды оставило желать лучшего. Тренер отметил, что подобные трудности преследуют команду на протяжении последних двух недель.

— Мы сбавили обороты. Нужно проснуться, ведь впереди более сложные матчи. Нам следует прибавить, чтобы конкурировать с командами другого уровня, — заявил Перасович.



Особое беспокойство тренера вызывает отсутствие ряда травмированных игроков. Он выразил надежду на их скорейшее возвращение в строй, так как поддерживать необходимый игровой ритм с текущим составом становится все сложнее.

Наталья Жирнова