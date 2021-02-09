Депутаты Госсовета РТ поддержали закон о запрете передвижных зоопарков и цирков

Татарстанские парламентарии поддержали своих башкирских коллег, выступивших с инициативой запретить использование животных в культурно-зрелищных целях. Члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике единогласно проголосовали за внесение изменений в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив его запретом на создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев.

«Как правило животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в маленьких клетках, которые являются, по сути, тюремными камерами для животных. Животные лишены надлежащего ухода, питания, ветеринарного обслуживания. В таких заведениях животные являются прежде всего орудием заработка для их владельцев. Такая же ситуация и в дельфинариях. Зачастую все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах, что доставляет большое страдание подвижным большим млекопитающим», — пояснил позицию комитета депутат Тахир Хадеев.

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Напомним, в декабре прошлого года депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии предложили запретить создание и работу передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Соответствующий законопроект они хотят внести в Госдуму.