Прокуратура проверяет факт получения детьми переломов в батутном центре в Казани

После сообщений в СМИ о получении травм позвоночника тремя мальчиками во время нахождения в одном из батутных центров Казани прокуратура начала проверку.



По факту травмирования детей СК РФ по РТ проводит доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, прокурору Казани Олегу Дроздову поручили организовать проверку информации о том, что в батутном центре трое детей получили серьезные травмы. Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей.

Ранее заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Алексей Глушков предупреждал об опасности батутов, где дети нередко получают серьезные травмы из-за того, что остаются без присмотра. В большинстве детских травм, по мнению врача, виноваты родители, которые либо недостаточно присматривают за ребенком или не рассказывают ему о правилах безопасности.

Марграита Голвоатенко