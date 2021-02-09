500 миллиардов для россиян перед выборами — это много или мало?

Официальный Кремль опроверг информацию о подготовленном пакете социальной помощи для россиян в размере 500 млрд рублей перед выборами в Госдуму, намеченными на осень 2021 года. «Заготовленных пакетов на 500 миллиардов нет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника в правительстве страны сообщило, что российские власти рассматривают возможность выделения полутриллиона рублей на социальные расходы для решения проблемы недовольства падением уровня жизни в преддверии осенних выборов.

Несмотря на то, что пресс-секретарь президента на брифинге для журналистов вполне определенно заявил, что «заготовленных пакетов на 500 миллиардов нет», «Реальное время» предлагает наглядно оценить масштаб этих денег для российских семей и национальной экономики.

Фото: Максим Платонов

500 миллиардов рублей — это:

— 6,7 миллиарда долларов США по обменному курсу на 9 февраля 2021 года;

— по 18,5 тыс. рублей единовременно на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Напомним, 274 миллиарда рублей Россия потратила на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей родителям всех детей России в возрасте до 16 лет по «антикоронавирусному» указу Владимира Путина в июле 2020 года. По данным Минтруда РФ, всего в нашей стране свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет;

— 1/6 доходной части бюджета Москвы в 2020 году. Общие доходы бюджета столицы России в 2020 году составили 2,869 триллиона рублей;

— почти два бюджета Республики Татарстан на 2020 год;

— 52 млн прожиточных минимумов в Татарстане или 39 млн минимальных размеров оплаты труда;

— 185 квартир на Патриарших прудах в Москве;

— пять дворцов на мысе Идокопас.