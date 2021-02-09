В Казани отреставрируют дом помещика Аристова, построенный в 19 веке

Комитет охраны объектов культурного наследия Татарстана выдал разрешение на проведение работ по сохранению дома казанского помещика Аристова. Он расположен по адресу: улица Большая Красная, дом 60/35.

Трехэтажный жилой дом построили в конце 19 века. После революции 1917 года здание реквизировали. Сейчас в здании так же находится детский сад №15 комбинированного вида.

Разрешение на реставрацию выдали ООО «Ремонтстройсервис». Фирма отремонтирует и отреставрирует фасады, кровлю и внутренние помещения. Проектная документация прошла все необходимые согласования. Все работы пройдут под авторским надзором, техническим и научным руководством, сообщает пресс-служба комитета в своем Instagram.

В январе стало известно, что в Казани планируют начать реконструкцию мечети «Раджаб» — единственного сохранившегося исторического деревянного мусульманского храма столицы РТ. Культовое сооружение дореволюционных лет было признано объектом культурного наследия. «Заводская мечеть начала XX века» относится к достоянию купца Ивана Алафузова.

