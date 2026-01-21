Путин поставил задачу упростить налоговую отчетность для МСП

Глава государства обратил особое внимание на необходимость детального рассмотрения этой инициативы на совещании с членами правительства

На совещании с правительством президент России Владимир Путин поставил перед Минэкономразвития задачу проработать вопрос упрощения налоговой отчетности для представителей малого бизнеса. Глава государства обратил особое внимание на необходимость детального рассмотрения этой инициативы на совещании с членами правительства во время выступления главы министерства Максима Решетникова.

— Необходимо подумать еще и над возможностью упрощения налоговой отчетности [для малого бизнеса]. Вы так в целом сейчас коснулись этого [в своем докладе], но напрямую, чтобы было понятно, что речь идет об упрощении налоговой отчетности, надо посмотреть, — заявил Путин.



Напомним, что с 2026 года начинается поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при превышении которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Установлены следующие показатели: 20 миллионов рублей — на 2026 год, 15 миллионов рублей — на 2027 год и 10 миллионов рублей — на 2028 год.

Наталья Жирнова