Правительство России увеличит средства, которые выделяются на зарплату медиков в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления бюджетных средств, которые направляются территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего персонала. Нововведения затронут резервные средства, предусмотренные на выплаты зарплат новым сотрудникам.

Объем средств, резервируемых в межбюджетных трансфертах территориальным фондам ОМС, увеличится с 15 до 20%. Получить дополнительное финансирование на эти цели теперь смогут все медорганизации, работающие по системе ОМС, а не только те, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

Минздрав будет определять больницы и поликлиники, которые смогут воспользоваться этими средствами, на основании заявок самих медучреждений. Это должно ускорить процедуру перечисления денег в больницы и их доведение до работников, сообщается на сайте кабмина РФ.

1 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Татарстан из общей суммы получит 375,6 млн рублей. В резерве останутся 3,6 млрд рублей.

Татьяна Леухина