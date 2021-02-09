Медицинский промпарк Татарстана намерен привлечь в 2021 году инвестиции в 1 млрд рублей

Медицинский промышленный парк компании «Фарммедполис» Татарстана намерен привлечь в 2021 году инвестиций в 1 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор компании «Фарммедполис» Татарстана Альберт Гайфуллин.

Промышленный парк привлекает резидентов для развития проектов в области производства медицинских изделий и оборудования. К 2025 году общий объем инвестиций профильных резидентов ожидается не менее 8 млрд рублей.

Фото: instagram.com/investtatarstan

«В развитие медицинского промышленного парка в минувшем 2020 году было привлечено 218,14 млн инвестиционных средств, в 2021 мы ориентируемся на цифру в 1 млрд рублей», — передает слова Гайфуллина ТАСС.

Напомним, что медицинский промышленный парк Республики Татарстан был официально открыт 29 августа 2020 года. Сообщалось, что в нем начнут выпускать тесты на коронавирус и не только.



Ольга Плешкова