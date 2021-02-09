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В Челнах маршрутка загорелась прямо на ходу — видео

16:28, 09.02.2021
В Челнах маршрутка загорелась прямо на ходу — видео
Фото: МЧС РТ (архив)

В Челнах полностью сгорела пассажирская «Газель», следовавшая по маршруту №26. Это случилось на остановке «Челныгорстрой» на Набережночелнинском проспекте, сообщает МЧС по Татарстану.

Микроавтобус Ford Transit загорелся прямо на ходу, сообщение о горении поступило в 14.50. В салоне находились 11 человек — водитель и десять пассажиров, в том числе двое детей. Все вышли самостоятельно, никто не пострадал.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение в 14.58. Площадь пожара составила 7 кв. м. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на трассе М-7 сгорел катафалк — микроавтобус «Газель» тоже начал дымиться во время движения. Пожар потушить удалось только прибывшей на место спецслужбе.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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