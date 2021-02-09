Выборы президента Татарстана обошлись бюджету более чем в 300 млн рублей

Выборы президента Татарстана, прошедшие осенью 2020 года, обошлись республиканскому бюджету в 300,4 млн рублей. Всего на выборы было выделено 322,8 млн рублей, отчитался глава регионального ЦИК Андрей Кондратьев перед Комитетом Госсовета по бюджету, налогам и финансам.



Оставшаяся сумма вернется в бюджет. Самую весомую часть выделенных средств, 75%, потратили на оплату работы членов избиркомов, еще 7% — на оборудование и содержание помещений участковых комиссий. 3% ушли на информирование избирателей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, выборы президента РТ и депутатов представительных органов власти муниципальных образований прошли 13 сентября 2020 года. По их итогам 18 сентября Рустам Минниханов официально вступил в должность президента республики.