Глава Тукаевского района попросил у Песошина денег на строительство дороги в Подсолнухах

Глава Тукаевского района Фаил Камаев обратился к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой помочь финансированием для строительства дороги в микрорайоне Подсолнухи.

На итоговом заседании райсовета чиновник сообщил, что проект оценивается в 311 млн рублей. В 2020 году районная администрация освоила 50 млн рублей, на которые проведены изыскания, разработан проект, начаты строительные работы. В 2021 году планировалось потратить еще 50 млн рублей.

«Вместе с тем поэтапное выделение средств не снимет социальную напряженность. Уважаемый Алексей Валерьевич, просим вас рассмотреть возможность выделения финансовых средств в полном объеме», — приводит слова Камаева портал chelny-biz.ru.

В своей речи Песошин упомянул о транспортной доступности района. Он отметил, что в этом году начнется строительство обходных дорог под Нижнекамском и Набережными Челнами. Значительная часть новой дороги (43 км) пройдет по территории Тукаевского района.

Напомним, еще год назад Верховный суд Татарстана обязал власти Тукаевского района построить дорогу, чтобы жители Подсолнухов имели нормальный доступ к домам. В этом году Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности местных чиновников.

Накануне особое внимание на ситуацию обратил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководства республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования дела.