Опрос: у трети татарстанцев больше всего денег уходит на оплату коммунальных услуг

Фото: Максим Платонов

50% жителей Татарстана заявили, что самая большая статья расходов — это еда. Далее идут коммунальные услуги (36%), аренда жилья/ипотека (32%), выплата остальных кредитов (24%). Об этом сообщает служба исследований hh.ru по итогам опроса.

При нехватке денег большинство опрошенных татарстанцев (40%) занимают у родственников, друзей, коллег. 31% респондентов прибегают к использованию кредитных карт — чаще других так отвечали бухгалтеры, медицинские работники и специалисты сферы продаж. Еще 20% — берут кредиты в банке наличными.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сбытовые компании предупредили татарстанцев, что из-за январских холодов суммы в платежках за коммунальные услуги будут еще выше. По подсчетам «Татэнергосбыта», рост потребления тепла в декабре, по сравнению с ноябрем, составил 31%. Ожидается, что по сравнению с декабрем плата за январь вырастет на 8%.



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