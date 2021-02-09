В парке в ЖК «Салават купере» появятся озеро, амфитеатр и смотровая башня

В этом году в казанском ЖК «Салават купере» стартует строительство первого в микрорайоне общественного пространства. Парк расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой, в непосредственной близости к школе и детским садам.

Общественное пространство условно поделили на три части: «озеро» — зона тихого отдыха, «площадь» — парадная зона и «игра и спорт» — зона активного отдыха. Точка притяжения — озеро с фонтаном. Вокруг него планируется сосредоточить прогулочную набережную, амфитеатр с пандусом, смотровые площадки на разных уровнях, мост с качелями и лужайку для активных игр и возможностью принятия солнечных ванн.

Фото: kzn.ru

Также в парке будет располагаться культурный центр и многофункциональная площадка перед ним. Там планируется проводить локальные праздники: день района, ярмарки, выставки, местные праздники и театральные представления.

В зоне «Игра и спорт» будут сосредоточены детские активности, спортивная площадка с тропой препятствий, тренажеры, площадка для игры в стритбол, экстрим-зона. Также проект предусматривает строительство смотровой башни, сообщается на сайте мэрии Казани.

Проектирование первого парка в микрорайоне «Салават купере» завершили в 2020 году.

Татьяна Леухина