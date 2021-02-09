В прокуратуре Татарстана и МЧС рассказали, почему могла загореться маршрутка в Челнах

Фото: Илья Репин (архив)

В прокуратуре Татарстана назвали предварительную причину возгорания маршрутки в Набережных Челнах. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным надзорного ведомства, баллончик с газом для зажигалок вспыхнул в руках двух подростков 13 и 14 лет.

Личности обоих установлены, они состоят на профилактическом учете в отделе полиции, отметил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В надзорном ведомстве собираются проверить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также прокуратура обратит внимание на степень ответственности родителей подростков.

При этом в ГУ МЧС по РТ сообщили, что подростки намеренно подожгли сиденье в микроавтобусе, после чего вышли.

Напомним, сегодня в Набережных Челнах маршрутка загорелась на ходу. Автомобиль сгорел полностью. В салоне находились 11 человек — водитель и десять пассажиров, в том числе двое детей. Все вышли самостоятельно, никто не пострадал.

