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Соцсети Казани заполонили фотографии редкого природного явления — гало

10:19, 09.02.2021
Соцсети Казани заполонили фотографии редкого природного явления — гало
Фото: соцсети

Соцсети Казани заполонили фотографии редкого природного явления — гало. Пользователи делятся друг с другом снимками сияющей радуги вокруг солнца.

Данный феномен — светящееся кольцо вокруг источника света, имеет название гало. Гало бывает разных видов и принимает различные формы. Как правило, оно возникает из-за ледяных кристаллов в воздухе на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Ледяные кристаллы отражают и преломляют свет от солнца, что похоже на радугу.

«Прям солнце отражается, как будто три солнца», — восхищаются пользователи.

Ранее гало фиксировали в Казани в 2016 году.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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