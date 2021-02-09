В ВОЗ назвали наиболее вероятную гипотезу происхождения коронавируса

Передача от животного к человеку через промежуточное звено — наиболее вероятная гипотеза происхождения коронавируса. Об этом на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Гипотеза о появлении коронавируса в результате лабораторного инцидента маловероятна. На это указывают результаты исследований специалистов ВОЗ. В дальнейшей работе эта гипотеза применяться не будет, передает ТАСС слова специалиста.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Ранее ученые Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета выдвинули предположение о том, что к эволюционированию и распространению SARS-CoV-2 могло привести переселение летучих мышей в Китае на фоне изменения климата.

В воскресенье специалисты ВОЗ заявили, что обнаружили «важные улики» в Ухане, куда они отправились для выяснения причин распространения инфекции.