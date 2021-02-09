Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Фото: Минздрав РТ

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Сообщается, что заявка на регистрацию вакцины в Европейском Союзе была подана 29 января 2021 года.

«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята. Скорость одобрения заявки определяется Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА)», — цитирует «РИА Новости» Российский фонд прямых инвестиций.

Фото: Минздрав РТ

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность привиться российской или китайской вакциной от COVID-19 в том случае, если они пройдут регистрацию в Евросоюзе. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупреждал, что в Евросоюзе решение по вакцине от коронавируса «Спутник V» может быть принято в этом месяце или начале марта.



Ольга Плешкова