Челнинская конноспортивная школа «Тулпар» проиграла дело о защите чести и достоинства

Набережночелнинский городской суд отказался удовлетворять иск конноспортивной школы «Тулпар» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Учреждению не удалось взыскать с блогера Максима Заболотного компенсацию за видео с останками животных, которое тот снял в школе и опубликовал в Сети. Решение приводит пресс-служба суда.

Экс-директор «Тулпара» Марс Гизязов подал в суд на Заболотного с требованием признать недействительной информацию в ролике, который подмочил репутацию спортшколы.

Фото: pxhere.com

В прошлом году Госкомитет Татарстана по биоресурсам сообщил о начатом исковом производстве в отношении конноспортивной школы «Тулпар». От нее потребовали передать диких животных в организации, которые могут обеспечить надлежащие условия для их содержания.



В декабре директором конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах стал экс-начальник ОБЭП Управления МВД по городу Набережные Челны Вильсур Мингазов. Предыдущий руководитель Марс Гилязов покинул этот пост по собственному желанию.

