На круглый стол по вакцинации в ОП ворвались представители Независимой ассоциации врачей
На круглый стол по вакцинации в Общественной палате ворвались представители Независимой ассоциации врачей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Представители Ассоциации заявили, что якобы ранее получили приглашение на встречу, а затем их не пустили. Всего пришло четыре человека.
В эти минуты председатель организации Алина Лушавина ведет спор с замминистра здравоохранения РТ — начальником Управления здравоохранения Казани Владимиром Жаворонковым.
Сегодня в Общественной палате проходит экспертный круглый стол: «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса». В нем участвуют ученые-вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, генетики, врачи из «красной зоны», представители Роспотребнадзора, юристы и жители Татарстана.
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