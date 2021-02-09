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На круглый стол по вакцинации в ОП ворвались представители Независимой ассоциации врачей

12:49, 09.02.2021
На круглый стол по вакцинации в ОП ворвались представители Независимой ассоциации врачей
Фото: Луиза Игнатьева

На круглый стол по вакцинации в Общественной палате ворвались представители Независимой ассоциации врачей. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Представители Ассоциации заявили, что якобы ранее получили приглашение на встречу, а затем их не пустили. Всего пришло четыре человека.

В эти минуты председатель организации Алина Лушавина ведет спор с замминистра здравоохранения РТ — начальником Управления здравоохранения Казани Владимиром Жаворонковым.

Сегодня в Общественной палате проходит экспертный круглый стол: «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса». В нем участвуют ученые-вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, генетики, врачи из «красной зоны», представители Роспотребнадзора, юристы и жители Татарстана.

Луиза Игнатьева, Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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