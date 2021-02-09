Фазлеева заявила, что в Татарстане нет задачи проводить вакцинацию от COVID-19 в принудительном порядке

На сегодняшний день в Татарстане находится 81 122 доз вакцин от коронавируса. Это количество небольшое, но задачи организовать принудительную вакцинацию от COVID-19 нет, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время круглого стола в Общественной палате РТ.

Она попросила направлять в оперштаб информацию о фактах принудительной вакцинации от коронавируса, передает корреспондент «Реального времени».



Депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич принял участие в работе круглого стола по видеосвязи. Он заметил, что вакцинация — вопрос личной ответственности и личного выбора.

Менделевич рассказал, что поначалу ждал, когда пройдет третья фаза испытаний «Спутника V», но понял, что риск заболеть выше, чем риск от вакцины, поэтому вся его семья привилась. Через 21 день они готовятся получить вторую дозу препарата.

По данным Минздрава РТ, на сегодняшний день вакцину от коронавируса получили 24 тысячи татарстанцев. Из них 5,4 тыс. человек сделали прививку второй дозой препарата.

