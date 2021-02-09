В 2020 году смертность в Татарстане выросла на 27,1%

В 2020 году смертность в Татарстане выросла на 27,1%. Это самый высокий рост смертности в Приволжском федеральном округе.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в республике умерли 54,3 тыс. человек, что на 11,6 тыс. больше, чем по итогам 2019 года.

В целом в России смертность увеличилась на 18%. В Приволжском федеральном округе средний показатель составил на 22,1%.

Напомним, в Татарстане на фоне пандемии коронавируса заболеваемость другими инфекциями упала в два раза.

По данными Минздрава РТ, в Татарстане самый низкий показатель смертности по итогам года зафиксирован в Пестречинском районе: 11,1 на 1000 населения. Хуже всего дела обстояли в Тетюшском районе.

В Казани за 2020 год родилось 19,7 тысячи человек, умерло — 16,7 тысячи.



Ольга Плешкова