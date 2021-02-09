В Татарстане подтвердились еще два смертельных случая от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане официально подтвердились еще две смерти от коронавируса. На 9 февраля в республике зарегистрированы уже 293 жертвы пандемии COVID-19.

По данным оперштаба РТ, коронавирус стал причиной смерти двух женщин 1939 и 1986 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Напомним, за последние сутки в республике официально зарегистрированы 80 новых заболевших коронавирусом. Всего на 9 февраля в республике зафиксировано 16 800 случаев COVID-19.



Ранее в Росстате подсчитали, что за 2020 год смертность в Татарстане выросла на 27,1%. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжья. Еще в декабре «Реальное время» писало, что республика поставила антирекорд смертности населения, выдав один из худших результатов в России.

