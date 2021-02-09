В Казани на строительство первого участка Вознесенского тракта выделят почти 1,4 млрд рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ объявило тендер на строительство первой очереди Вознесенского тракта в Казани. Участок дороги пройдет от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе.

На эти цели из бюджета Татарстана выделят почти 1,4 млрд рублей. Старт работ — в апреле 2021 года, завершение — до октября 2023-го. В текущем году из республиканского бюджета выделят 500 млн рублей, столько же в 2022-м и еще около 400 млн рублей — в 2023-м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщал, что строительство Вознесенского тракта планируется начать в 2021 году.

Трасса будет проходить от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Примерная скорость движения составит 70 км/ч, протяженность дороги — 4 180 метров. Трасса на своем протяжении имеет девять углов поворота.



Татьяна Леухина