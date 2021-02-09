Погодные аномалии вывели из строя казанские светофоры

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В социальных сетях и «Народном контроле» появилась серия жалоб на неработающие светофоры на крупных перекрестках и транспортных артериях города. Последняя такая поломка произошла сегодня днем — из строя вышел светофор на перекрестке Вишневского и Островского, что спровоцировало крупную пробку. В диспетчерской МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением г. Казани» (АСУДД) сообщили «Реальному времени», что уже приступили к починке оборудования. Причину поломки, впрочем, не озвучили.

Ранее, как обращал внимание корреспондент «Реального времени», в течение двух дней не работал светофор на пересечении улиц Амирхана и Сибгата Хакима, что также приводило к пробкам. Починили его накануне.

Последняя жалоба на «Народном контроле» также зафиксирована сегодня: проблема возникла на пересечении улиц Качалова и Ипподромной. А днем ранее на неработающий светофор пожаловались жители ЖК «Весна». «На и без того сложном, постоянно пробочном по будням выезде из ЖК «Весна» не работает светофор!» — написал автор заявки.

Всего за последние две недели на «Народный контроль» поступило около полудюжины жалоб. Причем в паре случаев причиной поломок вполне очевидно стала стихия: светофоры, по словам авторов заявок, развернуло ветром. Как правило, исполнять заявки поручается Комитету по транспорту казанского исполкома, который перенаправляет их в то самое МКУ АСУДД — под его контролем находятся почти 150 казанских светофоров. На выполнение работ по заявкам (точнее, на то, чтобы АСУДД предоставила фотоотчет о закрытии заявки) уходит порядка двух-трех дней.

«На и без того сложном, постоянно пробочном по будням выезде из ЖК «Весна» не работает светофор!» — написал автор заявки. Фото: uslugi.tatarstan.ru

Похолодание и оттепели

«Реальное время» направило в казанский исполком запрос о ситуации со светофорами. С чем связаны поломки, пока неясно. Однако в других городах Поволжья в конце января — начале февраля также фиксировали поломки светофоров, и виной тому были скачки температур.

Так, мэрия Кирова сообщала о перебоях в работе светофоров с 25 января из-за резкой оттепели после сильных морозов, поскольку в светофорах скапливался конденсат. Уточнялось, что это случается преимущественно со старыми дорожными приборами. В Ижевске же светофор на перекрестке Удмуртской и Кирова сломался, наоборот, из-за сильного мороза, причем дважды за месяц.

Региональный представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин в разговоре с «Реальным временем» также обратил внимание, что некоторые светофоры в Казани вышли из строя в минувшую пятницу — как раз когда в городе произошло резкое потепление. По его словам, вышедшие из строя приборы оставались в нерабочем состоянии фактически все выходные.

Александр Артемьев