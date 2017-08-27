Министерство промышленности и торговли РТ

Общая информация

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан -исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, и проводит государственную политику в области промышленности и потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций.

Основными функциями Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан являются:

1. управление промышленностью;

2. управление электроэнергетикой;

3. управление топливной промышленностью;

4. управление химической и нефтехимической промышленностью;

5. управление внешнеэкономической деятельностью Республики Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками,

6. регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка потребительского рынка отдельными товарами, услугами:

- разработка и обеспечение реализации государственных программ развития внутренней торговли и потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;

- координация деятельности органов исполнительной власти, предприятий потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания по вопросам развития отрасли;

- осуществление предусмотренных законодательством мер по защите интересов участников потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;

7. обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества.

Руководитель - Каримов Альберт Анварович

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