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Министерство промышленности и торговли РТ

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Общая информация

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан -исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, и проводит государственную политику в области промышленности и потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций.

Основными функциями Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан являются:
1. управление промышленностью;
2. управление электроэнергетикой;
3. управление топливной промышленностью;
4. управление химической и нефтехимической промышленностью;
5. управление внешнеэкономической деятельностью Республики Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками,
6. регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка потребительского рынка отдельными товарами, услугами:

- разработка и обеспечение реализации государственных программ развития внутренней торговли и потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;

- координация деятельности органов исполнительной власти, предприятий потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания по вопросам развития отрасли;

- осуществление предусмотренных законодательством мер по защите интересов участников потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;
7. обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества.

Руководитель - Каримов Альберт Анварович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 4
  • Телефон: (843) 210-05-01
  • Email: mpt@tatar.ru
  • Сайт: mintorgves.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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