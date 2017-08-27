Министерство промышленности и торговли РТ
Общая информация
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан -исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, и проводит государственную политику в области промышленности и потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций.
Основными функциями Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан являются:
1. управление промышленностью;
2. управление электроэнергетикой;
3. управление топливной промышленностью;
4. управление химической и нефтехимической промышленностью;
5. управление внешнеэкономической деятельностью Республики Татарстан и деятельностью в области отношений с соотечественниками,
6. регулирование обеспеченности внутреннего товарного рынка потребительского рынка отдельными товарами, услугами:
- разработка и обеспечение реализации государственных программ развития внутренней торговли и потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;
- координация деятельности органов исполнительной власти, предприятий потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания по вопросам развития отрасли;
- осуществление предусмотренных законодательством мер по защите интересов участников потребительского рынка, бытовых услуг и общественного питания;
7. обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества.
Руководитель - Каримов Альберт Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 4
- Телефон: (843) 210-05-01
- Email: mpt@tatar.ru
- Сайт: mintorgves.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2017