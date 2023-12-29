В Кабмин Татарстана внесена новая стратегия развития промышленности республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новая стратегия развития промышленности Татарстана внесена на утверждение премьер-министра республики Алексея Песошина. Об этом сообщил «Реальному времени» министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко в ТПП, где подводили итоги за 2023 год.

Стратегия представляет собой программу по развитию отраслей экономики: «В ней описано положение каждой из 24 отраслей, мы понимаем, в каком направлении нужно двигаться каждой», — рассказал Олег Коробченко.

По его словам, работу над подготовкой программы начали в прошлом году. Пока она не опубликована, так как ее не подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Других подробностей Коробченко не раскрыл.

Олег Коробченко также назвал три главных события в экономики Татарстана:

— Первое — это решение о сборке самолетов Ту-214. Правда, пока еще не начали, но идем. Во-вторых, начали развивать отрасль станкостроения. И третье — мы написали стратегию развития промышленности Татарстана, — заявил он.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, предыдущая стратегия развития отраслей промышленности Татарстана на 2016—2021 годы с перспективой до 2030 года была принята в августе 2016 года. На тот момент министром промышленности и торговли республики был Альберт Каримов, занимающий на сегодняшний день пост замглавы Минпромторга России — он курирует автомобильную промышленность страны.

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Луиза Игнатьева