Общественники просят генпрокурора России проверить законность повышения утильсбора

Автовладельцы сомневаются в законности привязки размеров утилизационного сбора к мощности двигателя

Проверить законность постановления правительства о повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 декабря просит Федерация автовладельцев России (ФАР). Общественники обратились к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану и попросили его внести представление об отмене ноябрьского постановления №1713, которым «были в сотни раз повышены размеры утилизационного сбора». О причинах, по которым активисты считают, что правительственный акт издан в нарушение действующего законодательства, о том, кто получает доходы от утилизации автомобилей и на что тратят поступающие в бюджет суммы, — в материале «Реального времени».

«Налоги и сборы должны иметь экономическое основание»

Федерация автовладельцев России направила в адрес генпрокурора страны обращение, в котором общественники попросили оценить законность правительственного постановления, повышающего утилизационный сбор и ставящего его в зависимость от мощности двигателя.

Они указали, что согласно ч.3 ст.3 НК РФ «налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами своих конституционных прав», а «согласно п.9 ч.1 ст.6 НК РФ «нормативный правовой акт по вопросам налогов, сборов, страховых взносов признается не соответствующим настоящему Кодексу, если такой акт противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений настоящего Кодекса». Также в обращении отмечено, что согласно закону «утилизационный сбор уплачивается в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа».

В обращении перечислены основные претензии ФАР к постановлению, увеличивающему утильсбор:

оно «не соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу, поскольку увеличение размера утилизационного сбора в данном случае носит явно произвольный характер, не имея при этом никакого экономического обоснования»;

оно «никак не обосновывает существенную разницу в затратах по утилизации автомобилей с мощностью до и выше 160 л.с.»;

в нем «отсутствует экономическая обоснованность существенного увеличения размера утилизационного сбора с привязкой к мощности двигателя»;

поскольку в России достаточно много предпринимателей занимаются ввозом автомобилей из-за рубежа, «представляется очевидным, что столь значительное повышение размера утилизационного сбора, приведет к закрытию многих коммерческих структур, связанных с данным видом деятельности, к ухудшению материального положения индивидуальных предпринимателей, сократит рабочие места, что в итоге может привести к противоположному результату — сокращению налоговых вливаний в бюджет РФ».

Подготовивший для Общества защиты прав автомобилистов юридическое обоснование этого обращения казанский адвокат Лаврентий Сичинава в разговоре с «Реальным временем» назвал такой способ исчисления утильсбора абсурдным:

— Если бы на утилизацию автомобилей с большей мощностью двигателя требовались разные ресурсы, чем на утилизацию маломощных, или при утилизации отходов бы образовывалось больше, тогда все было бы логично. Если бы речь шла исключительно о супердорогих автомобилях, которые подпадают под налог на роскошь, — это, пожалуй, тоже можно было бы понять. Но когда утильсбор на автомобиль среднего класса достигает чуть ли не трети его стоимости только из-за мощности двигателя — это ненормально! Что, этот двигатель весит втрое больше, содержит втрое больше экологически вредных отходов, требующих особых условий переработки, или как-то иначе отличается от другого металлолома?

Сумма утильсбора по новым правилам резко возрастает для автомобилей с двигателями мощностью до и свыше 160 лошадиных сил, хотя это могут быть автомобили одного класса, подчеркнул адвокат, и это не поддается логическому объяснению.

Представитель ФАР Дмитрий Золотов рассказал, что именно кажется общественникам неправильным в новом порядке исчисления утильсбора:

— Во-первых, ставка сбора — непонятно, почему она такая огромная, чем обосновано то, что теперь произвести автомобиль стоит ненамного дороже, чем его утилизировать? Во-вторых, старый автомобиль — это на 90-95 процентов вторичный ресурс, который может быть повторно использован в производстве — металл, резина, стекло, поэтому вред экологии, которым можно было бы обосновать размер утильсбора, при утилизации автомобилей минимизирован. В-третьих, непонятно, почему стоимость утилизации автомобилей мощностью 160 и 250 лошадиных сил так отличается. В-четвертых, резкий рост утильсбора неминуемо обернется сокращением объемов ввоза автомобилей из-за рубежа, и государство от этого проиграет. Ведь одно дело, когда люди купят 100 ввезенных автомобилей, и совсем другое, когда 90 покупателей откажутся от покупки из-за непомерного утильсбора, а купят машины только 10 из них!

Золотов подчеркнул, что в последнем случае казна пострадает дважды — из-за недополученного утильсбора, а впоследствии из-за того, что не 100, а всего 10 автовладельцев будут платить транспортный налог, покупать бензин, в цене которого сидят акцизы, оплатят техосмотр и госпошлину при регистрации транспортных средств, приобретут ОСАГО и так далее.

Утилизаторы утильсбора не видят

И общественники, и адвокат, и рядовые автовладельцы на интернет-форумах задаются также вопросом, куда и на что тратятся средства от утильсбора и реально ли они идут на утилизацию автомобилей и возмещение вреда, причиненного экологии. «Реальное время» обратилось с этим вопросом в республиканский Минпромторг. Мы попросили пояснить, какие организации в Татарстане занимаются утилизацией автомобилей и получают ли они из бюджета какое-либо финансирование в связи с взиманием утильсбора с производителей и импортеров автомобилей.

— Таких организаций нет, — ответили в министерстве. — Когда машину списывают, ее разбирают на запчасти, продают отдельные компоненты, остальное отвозят в пункт приема металлолома

В Минпромторге РТ сообщили, что в РТ нет организаций, занимающихся утилизацией авто. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», множество коммерческих структур в республике занимаются утилизацией автомобилей на коммерческой основе, зарабатывая на этом и давая заработать владельцам старых машин. В казанском производственном объединении «Вторчермет» принимают их от собственников на основании справки о снятии с учета, выплачивают стоимость по цене металлолома и выдают справку об утилизации для Госавтоинспекции:

— Мы принимаем автомобили в металлолом и платим за него владельцам с учетом его засоренности. Если машина будет со всеми пластмассовыми деталями, стеклами, сиденьями, колесами, то есть всем, что для нашего предприятия интереса не представляет, то владелец получит меньшую сумму, — рассказали в компании «Реальному времени». — Из бюджета мы никаких денег или компенсаций за утилизацию не получаем, прием и переработка металлолома — коммерческое предприятие, мы этим зарабатываем, продаем продукт переработки — металл.

Множество коммерческих структур в республике занимаются утилизацией автомобилей на коммерческой основе, зарабатывая на этом и давая заработать владельцам старых машин. скриншот сайта Яндекс-карты

В компании пояснили, что себестоимость утилизации — переработки металлолома никак не зависит от мощности двигателя, значение тут имеют только общее количество металла и его засоренность — наличие неметаллических компонентов.

Кроме таких крупных компаний, «утилизацией» автомобилей занимаются и мелкие, порой полулегальные или нелегальные структуры — авторазборы. Они также выкупают старые и битые автомобили, разбирают их на детали, годные продают, подлежащие ремонту — «подшаманивают» и продают, остальное — сдают как лом.

— Мне все равно, разбирать на запчасти «Мерседес», «Форд» или «Калину», — говорит владелец такого полулегального бизнеса, по понятным причинам согласившийся побеседовать с изданием исключительно на условиях анонимности. — По трудозатратам все примерно одинаково. А вот заработаю я на них по-разному, это понятно. Цена на б/у запчасти зависит и от их состояния, и от марки автомобиля, и от года производства, причем иногда редкая старая запчасть может стоить дороже новой — просто потому, что ее не купишь нигде, кроме как у меня.

«Утилизацией» автомобилей занимаются и мелкие, порой полулегальные или нелегальные структуры — авторазборы. Инна Серова / realnoevremya.ru

В 2010 году, когда в России началась программа утилизации «автохлама», Минпромторг России опубликовал списки участвующих в ней дилеров и утилизаторов. Тогда же появился аналог утильсбора — если участвующий в программе владелец старого автомобиля сдавал его на переработку, он платил 3 тыс. руб., а взамен получал сертификат на скидку в размере 50 тыс. руб. при покупке нового автомобиля при условии, что он собран в России. Эксперимент с утилизацией «автохлама» имел конкретную и вполне «экологичную цель — убрать с дорог опасные развалины на колесах и поддержать производство автомобилей на территории России.

В Татарстане тогда утилизацией авто занималось несколько компаний. Сегодня часть из них давно закрылась, часть обанкротилась, а часть, как вышеупомянутое ПО «Вторчермет», утилизирует автомобили, но уже чисто на коммерческих основаниях.

А сейчас средства от утильсбора, как недавно информировал Autonews.ru Минпромторг России, идут на цели, не связанные с переработкой старых авто:

— Эти деньги направляются на финансирование различных государственных программ, в том числе связанных с поддержкой социально-экономического развития страны, помощью промышленным предприятиям и реализацией национальных проектов в сфере технологического лидерства, связанных с промышленным обеспечением транспортной мобильности, развитием отечественного станкостроения и робототехники, микроэлектроники, новых материалов и химии, и ряда других направлений.

