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Венгерская компания может открыть завод в Татарстане

18:43, 15.12.2023 1
Венгерская компания может открыть завод в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Компания из Венгрии рассматривает Татарстан как площадку для открытия завода. Такую возможность в онлайн-формате обсудили замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер и гендиректор венгерской группы компаний Karsai Holding Zrt Белой Карсай.

Фирма хочет производить на территории республики флаконы для фармацевтики. Детали проекта обсудят уже в январе следующего года, когда руководство венгерской компании посетит Татарстан.

— Хочу отметить, что это перспективный проект взаимодействия между Республикой Татарстан и Венгрией. Татарстан и Венгрию связывает многолетнее сотрудничество, республиканские предприятия готовы к реализации совместных проектов с венгерскими партнерами, — передает слова Германа Лернера пресс-служба министерства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Венгрию. В рамках рабочей встречи он обсудил с руководством страны перспективы сотрудничества. Кроме того, татарстанского лидера пригласили на официальное мероприятие по случаю национального венгерского праздника — Дня образования государства.

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Айрат Назипов
БизнесПромышленность Татарстан Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    вот спасибо, бутылки делать для венгерских лекарств.
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