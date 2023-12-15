Венгерская компания может открыть завод в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Компания из Венгрии рассматривает Татарстан как площадку для открытия завода. Такую возможность в онлайн-формате обсудили замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер и гендиректор венгерской группы компаний Karsai Holding Zrt Белой Карсай.

Фирма хочет производить на территории республики флаконы для фармацевтики. Детали проекта обсудят уже в январе следующего года, когда руководство венгерской компании посетит Татарстан.

— Хочу отметить, что это перспективный проект взаимодействия между Республикой Татарстан и Венгрией. Татарстан и Венгрию связывает многолетнее сотрудничество, республиканские предприятия готовы к реализации совместных проектов с венгерскими партнерами, — передает слова Германа Лернера пресс-служба министерства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Венгрию. В рамках рабочей встречи он обсудил с руководством страны перспективы сотрудничества. Кроме того, татарстанского лидера пригласили на официальное мероприятие по случаю национального венгерского праздника — Дня образования государства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов