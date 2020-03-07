События недели: как голосовать за Конституцию в Татарстане, «казанская Медея» и новый военный госпиталь

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в Татарстане обсуждали поправки в Конституцию РФ, строительство нового военного госпиталя, мать, напавшую с ножом на собственных детей, и тот факт, что в Казани непросто сдать анализы на коронавирус. Певец Салават Фатхетдинов тем временем рассказал «Реальному времени» о своей национальности. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Татарстан организует голосование по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 22 апреля. Пока регламентирующий это голосование документ не принят, однако ЦИК Татарстана к нему уже готовится. В республике 2 762 избирательных участка, на которых и пройдет «плебисцит». Также отдельные участки могут быть организованы в местах временного пребывания избирателей, таких как больницы, санатории, железнодорожные вокзалы, аэропорты. В ЦИК РТ уточнили: на последних выборах на территории республики образовывалось 49 таких участков. На голосование в целом по стране уйдет 14,8 млрд рублей.

За поправки предлагается голосовать пакетом. При этом некоторые из них привлекли к себе особое внимание. Например, так называемая «русская статья», которая утверждает важность русского языка как «языка государствообразующего народа». Общественность национальных меньшинств она насторожила.

Регламентирующий голосование документ не принят, однако ЦИК Татарстана к нему уже готовится. Фото Олега Тихонова

«Казанская Медея»

В прошлое воскресенье в Казани женщина попыталась убить семилетних сыновей-близнецов, а потом покончить с собой. Один из мальчиков погиб на месте, второй попал в ДРКБ с тремя ножевыми ранениями в грудь. По предварительным данным, женщина сделала это из ревности.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц».

Новый военный госпиталь

Построить в Казани новый военный госпиталь обещали еще несколько лет назад, после возмущений общественности по поводу закрытия старого. На уходящей неделе в столице РТ начались общественные обсуждения о возможности использовать под медицинские объекты землю за ДРКБ. Инициатором выступила структура Минобороны РФ.

Как выяснило «Реальное время», на земельном участке размерами 200 на 252 метра и кадастровой стоимостью 374,35 млн рублей планируется возвести госпитальный комплекс на 150 коек, состоящий из трех корпусов, КПП и пункта дезинфекции автотранспорта.

Построить в Казани новый военный госпиталь обещали еще несколько лет назад, после возмущений общественности по поводу закрытия старого. Фото Максима Платонова

Где провериться на коронавирус?

В Казани только два медучреждения принимают анализы на коронавирус COVID-19. Речь идет о Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) и студенческой поликлинике в Деревне Универсиады.

При этом в РКИБ анализы берут только у тех, кто «точно контактировал» с заболевшим или вернулся из Китая, Южной Кореи или Ирана. В противном случае в «инфекционке» советуют обращаться в поликлиники по месту жительства. Однако поликлиники перенаправляют обратно в инфекционную больницу.

В татарстанском Роспотребнадзоре пояснили, что это устоявшаяся практика — если нет контакта с подтвержденным заболевшим, то проверять пациента не будут.



Концепция развития центра Казани

В исполкоме Казани рассказали о концепции развития исторического центра города. Она находится на финальном этапе разработки и меньше чем через полгода будет представлена горожанам. А вот заметить, как эта концепция работает, жители татарстанской столицы смогут только через несколько лет.

Авторы рассчитывают усилить роль общественного транспорта, добавить в центре пешеходных зон и организовать новые точки активности. Отдельно отмечено предложение вернуть в центр арендное жилье, чтобы там жили студенты, молодые специалисты и другие люди, «которые двигаются по жизни налегке».

Главные проблемы татарстанской промышленности

На коллегии Минпромторга РТ глава министерства Альберт Каримов назвал две главные проблемы промышленности республики: излишнюю централизацию и закредитованность. Министр считает, что первая проблема сковывает инициативы и мешает движению вперед. Вторая же волнует каждого третьего руководителя предприятия в республике, добавил Каримов.

В ответ на это присутствовавший на мероприятии вице-премьер РФ Юрий Борисов пообещал списать около 300 млрд рублей долгов предприятиям ОПК. Также заместитель председателя правительства говорил о закупках у отечественных поставщиков.

Юрий Борисов пообещал списать около 300 млрд рублей долгов предприятиям ОПК. Фото Рината Назметдинова

Миллиардный иск к банкиру

Агентство по страхованию вкладов потребовало привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство «Анкор Банка». Сумма требований составляет 5,94 млрд рублей. В агентстве утверждают, что руководители выводили из банка деньги клиентов.

Как ранее писало «Реальное время», только 7,53% от суммы требований кредиторов были удовлетворены в ходе конкурсного производства. При этом расходы на конкурсное производство в банке превышают 315 млн рублей.

Интервью Салавата

Корифей татарской эстрады Салават Фатхетдинов дал интервью корреспонденту «Реального времени». Артист рассказал, в частности, к какой национальности он себя причисляет. Прокомментировал он и вызов Элвина Грея, брошенный ему несколько лет назад,

Салават Фатхетдинов дал интервью корреспонденту «Реального времени»

Рекордные расходы на спортобъекты

В 2020 году в Татарстане планируется потратить 3,8 млрд рублей на строительство спортивных объектов. В этом году намечено строительство 125 различных объектов. Еще 2,5 млрд республика планирует выделить в течение 5 лет на капремонт спортивной инфраструктуры.

«Подобного рода программ и подобных объемов никогда в нашей республике мы не реализовывали», — рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Среди строящихся объектов — бассейн «Юбилейный» в Набережных Челнах, спортплощадки и др. Также проектируются региональные центры фигурного катания и пляжных видов спорта, бассейны, крытые катки и другие объекты.

Закрытие «Идеала»

В Казани закрывается старейшая сеть обувных магазинов города — «Идеал». На пике сеть Раиса Галиева насчитывала 18 магазинов в различных городах республики. На сегодня функционируют четыре точки «Идеала», но и они завершат работу в марте.

Магазины открывались в основном в собственных помещениях, теперь их планируется сдавать в аренду.

Магазины открывались в основном в собственных помещениях, теперь их планируется сдавать в аренду