Рынок грузовиков «уронили» запасливые дилеры

На фоне падения спроса на автомобили республика вышла в топ-5 по продажам новых транспортных средств

Фото: Реальное время

В России зафиксировали рекордное падение спроса на новые автомобили: в январе — октябре 2025 года продажи снизились на 22%, до 1,197 млн, сообщил Минпромторг. Особенно сильно просел рынок крупнотоннажных грузовиков, по данным «Автостата», за 10 месяцев продали всего 37,9 тысячи большегрузов, или на 57% меньше, чем годом ранее. Тем не менее «КАМАЗ» лидирует в продажах, заняв более 25% этого сегмента рынка, ненамного обогнав китайский SITRAK. Продажи новых легковых авто сократились за год на 20%, автобусов — на 42%. О причинах, по которым «съеживается» российский автомобильный рынок, ожидаемых последствиях для экономики и предлагаемых путях выхода из крутого «пике» — в материале «Реального времени».

Рынок «съеживается»

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по октябрь 2025 года в России было продано всего 37,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей — на 57% меньше, чем за 10 месяцев 2024-го, а продажи среднетоннажных грузовиков составили 1,169 тыс. — они упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, по информации российского Минпромторга, Татарстан вошел в топ-5 регионов по продажам новых транспортных средств — он стал четвертым после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На республику приходится 5% всех проданных в России легковых авто (49 657 шт.), 4% легких коммерческих (3 883 шт.), 5% грузовиков (2 175 шт.) и 4% автобусов (380 шт.)

Топ-5 регионов по продажам новых ТС в 2025 г.

Рейтинг Легковые автомобили Легкие коммерческие автомобили Грузовые автомобили Автобусы шт. шт. % шт. % шт. % 1 134198 13 10054 12 4498 10 728 8 2 77305 7 6483 7 4685 10 576 6 3 62608 6 4479 5 1265 3 390 4 4 49657 5 3883 4 2175 5 380 4 5 48861 5 3535 4 1601 3 230

В опубликованном министерством отчете о рынке транспортных средств сообщается:

— В январе — октябре 2025 г. рынок новых транспортных средств составил 1 197 394 шт., (-22% относительно аналогичного периода 2024 г. — 1 544 849 шт.). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 657 587 шт. (-3% относительно аналогичного периода 2024 г.).

Реальное время / realnoevremya.ru

В отчете также указано, что падение продаж легковых автомобилей по отношению к январю — октябрю прошлого года составило 20%, легких коммерческих авто — 23%, грузовиков — 56%, автобусов — 42%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Упал за год — с октября 2024-го, по данным ведомства, и объем рынка новых транспортных средств — на 16% (импортированных ТС — на 144%). При этом на 10% вырос размер рынка произведенных новых ТС и на 68% — размер рынка новых электромобилей.

В октябре дилерам «помог» новый утилизационный сбор

За 10 месяцев 2025 года рынок легковых авто составил, по данным Минпромторга РФ, всего 1,055 млн штук. При этом, по информации Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 167 649 шт., но объем их продаж за январь — октябрь 2025 года упал на 21% по отношению к показателям 2024-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

— На фоне ожиданий повышения утилизационного сбора автомобильный рынок в октябре 2025 года показал взрывной рост, по сравнению с предыдущим месяцем (+35%), — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев. — Перенос даты внеочередного повышения утилизационного сбора, как и возможный рост НДС в 2026 г., вероятнее всего, останутся хорошими стимулами для покупки нового автомобиля и в ноябре.

Он также предположил, что результаты продаж новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2025 г. могут превысить ранее озвученный Комитетом прогноз в 1,28 млн шт., но все равно будут ниже результатов 2024 года.

В течение всего 2025 года в объединении ежемесячно отмечали падение объемов продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей — от 9 до 24% по отношению к аналогичным периодам 2024 года. В результате констатировали, что продажи по итогам первого полугодия 2025 г., по сравнению с продажами того же периода 2024 г., сократились на 27%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В лидерах — КАМАЗ и китайский SITRAK

«Автостат» отмечает, что почти половину проданных в октябре крупнотоннажных грузовиков составляют KAMAZ и SITRAK — 1,3 тыс. и 1,2 тыс. штук соответственно. В топ-5 продаваемых производителей вошли также FAW (553 шт.), Shacman (482 шт.) и MAZ (352 шт.).

Аналогичная ситуация наблюдалась и с продажами среднетоннажных авто: в июле — октябре 2025 их было продано 1,169 тыс. — на 46% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Максимальный спад также пришелся на июнь — почти на 62% меньше, чем год назад.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дальше будет хуже?

Экс-руководитель татарстанской транспортной компании «Автоальянс» Ильсур Шайхутдинов предрекает дальнейшее падение автомобильного рынка, особенно грузового сегмента, и уверен, что это повлечет новые негативные последствия:

— Наша компания закрылась, потому что невозможно работать с такими ценами на запчасти и топливо. И многие закрылись, что повлияло на спрос на грузовики. Роль автомобильного грузового транспорта без преувеличения очень велика в обеспечении значительной части самых разных сегментов российской экономики. И схлопывание этого рынка, полагаю, обернется повышением цен буквально на все.

«Наша компания закрылась, потому что невозможно работать с такими ценами на запчасти и топливо». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иначе смотрит на ситуацию директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников, который полагает, что падение покупательского спроса на грузовики — отчасти мнимое:

— Мы сравниваем ситуацию немножко не с теми годами, с которыми ее следует сравнивать для объективности. В 2023—2024 годах спрос на грузовики был аномальным, и причиной его, в частности, стала выдача льготных лизингов, а сейчас рынок отыграл все назад. Плюс ко всему на ситуацию очень серьезное влияние оказали позиция Центробанка и ставка рефинансирования, от которой зависит стоимость кредитов. Чтобы брать кредит под такие проценты, как сейчас, нужно быть ненормальным, либо иметь бизнес, который приносит сверхдоходы, а это точно не перевозки.

Сотников также отметил, что с прошлогодним ростом спроса на грузовики их продавцы «начали усиленно задирать цену», а теперь не торопятся ее снижать. В частности потому, что в себестоимости автомобилей также могут «сидеть» сверхдорогие кредиты продавцов, которые ложатся на их себестоимость.

В формировании неподъемной сегодня для многих транспортных компаний цены на грузовики большую роль, по его мнению, играет отсутствие конкуренции в этом сегменте автомобильного рынка:

— Ранее весь рынок отдали «семерке» — Daimler (Mercedes-Benz), MAN, Scania, Volvo, Iveco, Renault. Это европейские производители, и рынок был, по большому счету, поделен между ними. Плюс у нас был КАМАЗ, у которого своя ниша — седельных тягачей он, скажем так, продавал немного, по сравнению с иностранными производителями. А после их ухода у нас остался открытый рынок, который КАМАЗ не занял — его заняли китайцы, потому что спрос был, и они его быстро насытили. А сейчас дешевых лизингов нет, и в самой экономике ситуация нездоровая. И если смотреть по нашему сегменту, то отчетливо видно падение объемов перевозок.

По мнению Сергея Сотникова, в формировании неподъемной сегодня для многих транспортных компаний цены на грузовики большую роль играет отсутствие конкуренции в этом сегменте автомобильного рынка. взято с сайта wikimedia.org/order_242

Сергей Сотников обратил внимание на то, что наблюдается стагнация в отраслях, которые выступали локомотивом для роста перевозок, например, в строительстве — в результате упал спрос на перевозки строительных, отделочных материалов и многого другого. Он предрекает дальнейшее падение спроса на грузовики, поскольку ожидает дальнейшего падения рынка перевозок.

— Без дешевых денег, без нормальных процентных ставок, а это 3—5%, не более, ни одна экономика не растет! — говорит он. — В Турции, к примеру, где ключевая ставка 40%, экономика не показывает роста. Растут те, у кого кредиты внутри страны дешевые, как в Китае. Развитие экономики с процентной ставкой по кредитам 20—25% просто невозможно по объективным причинам. А бездумная выдача льготных лизингов, которая вызвала аномальный спрос на грузовики в прошлом, стала той самой миной, которая в итоге сыграла против экономики: очень много предприятий нахватали эти грузовики, не имея твердой экономической программы развития бизнеса, и, соответственно, рухнули сами и обрушили рынок перевозок.

Наблюдается стагнация в отраслях, которые выступали локомотивом для роста перевозок. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говорить просто о спаде продаж грузовиков несколько некорректно, считает руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев:

— В предыдущие два года был аномально высокий рынок тяжелых грузовиков, потому что он перестраивался под новые логистические маршруты, под новые условия экономической деятельности, и это привело к тому, что в 2023—2024 годах грузовики били исторические рекорды продаж. А 2025 год, и мы, кстати, об этом предупреждали, привел все в норму. Мы говорили, что, учитывая средние годовые показатели за последние 20 лет, рынок грузовиков полной массой свыше 14 тонн, колеблется в диапазоне 50—90 тысяч в год, и еще летом 2024 года, предупреждали, что в 2025 году будет очень серьезное снижение продаж.

Он подчеркнул, что на предприятии полагали, что рынок упадет на 30%, но он уже упал на 50%, потому что дилеры и дистрибьюторы иностранной техники не вняли предупреждениям производителя и из-за боязни увеличения утилизационного сбора и рассчитывая на высокий рынок, завезли в прошлом году огромное количество не обеспеченных спросом грузовиков.

По словам Афанасьева, на КАМАЗе, благодаря пониманию ситуации, подготовились к переменам. И если в целом рынок упал больше, чем на 50%, то у татарстанского производителя продажи снизились в пределах 30%. Однако и ему «аукнулась» неправильная политика дилеров, потому что они сейчас распродают скопившуюся на складах технику «за бесценок», и этот демпинг оказывает влияние на рынок грузовиков в целом.

«Пересели» на электробусы

Кризис на рынке коммерческой автотехники в конце июля 2025 года стал причиной перехода татарстанского производителя тяжеловозов на сокращенную четырехдневную рабочую неделю.

Однако падение продаж грузовиков, похоже, удалось частично компенсировать госконтрактами, в частности с «Мосгортрансом», который стал в последние годы основным госзаказчиком предприятия. Общая сумма госконтрактов, заключенных с КАМАЗом за 5 лет, превысила 118,6 млрд рублей, причем львиная доля суммы пришлась на 2025 год, когда было заключено два контракта на поставку в столицу России в общей сложности 1 100 электробусов за 85,4 млрд.

В 2025 году КАМАЗ заключил контракт на поставку в столицу России 1 100 электробусов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 10 ноября, по официальным данным, производственные подразделения автогиганта возобновили работу в режиме полной пятидневной рабочей недели, правда, с оговоркой, что окончательное решение о графике работы на декабрь будет принято финансовым комитетом предприятия в конце месяца после анализа перспектив загрузки производства.

— КАМАЗ уже давно не «складывает все яйца в одну корзину», — отметил Афанасьев. — Конечно, для нас по-прежнему основным рынком остается рынок грузовиков, но мы стараемся развивать и другие направления, в частности пассажирский транспорт. Когда падает один сегмент рынка, мы стараемся наращивать объемы в других сегментах. И хотя пассажирский транспорт в этом году тоже переживает проблемы, потому что на закупки очень серьезно влияет ключевая ставка Центробанка, мы сейчас очень активно работаем с этим направлением, чтобы компенсировать часть потерь от сокращения продаж грузовиков.