Каримов заявил о расширении сети сервисных центров КАМАЗа в Туркменистане

По итогам переговоров был подписан контракт о возможности поставки в Туркменистан еще 2 тысяч единиц техники марки КАМАЗ, сообщает ИА «Татар-информ».

Техника будет поставлена в течение 2020—2021 годов. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов в рамках брифинга, посвященного итогам визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казань. Каримов отметил, что также обсуждалось расширение сети сервисных центров сети КАМАЗа. Запланировано дополнительное открытие нескольких центров.

Министр также рассказал о том, что Казанский вертолетный завод рассматривает возможность поставки вертолетов «Ансат» в Туркменистан. Переговоры о возможностях и условиях поставок уже ведутся.

Напомним, 23 июня Казань посетил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. У него состоялась встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

